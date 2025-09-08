Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор китайского автоконцерна Changan в 2025 году стремится приблизиться к результатам продаж и финансовым показателям 2024 года, допуская минимальный годовой убыток на фоне непростого рынка, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор ООО "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин.

По данным "Автостата", в 2024 году продажи автомобилей Changan в России выросли в 2,2 раза, до 106,1 тысячи штук. Доля рынка бренда составила 6,8% (+2,3 п.п.). Выручка ООО "Чанъань Моторс Рус" за прошлый год достигла 233,5 млрд рублей (рост в 1,9 раза), чистая прибыль - 808,5 млн рублей (падение в 9,3 раза).

Рынок легковых автомобилей в России в 2024 году вырос на 48,4%, до 1,57 млн штук, а по итогам 8 месяцев 2025 года - снизился на 23%, до 773,3 тысячи шт. Продажи Changan с начала года составили 44,8 тысячи шт. (-37,4%), доля - 5,8% (-1,3 п.п.)

"Мы ежемесячно пытаемся нащупать баланс между убытком, доходностью и объемом продаж, чтобы компенсировать конечный убыток по году. Фактически наша задача - сбалансированно приблизиться к околонулевой динамике как по количеству проданных автомобилей, так и по финансовым результатам", - сказал Кулагин.

По его словам, "сегодня рынок таков, что для продажи продукта приходится доплачивать почти 20% его стоимости". "Это своего рода "субсидия", позволяющая клиенту получить адекватную ставку по кредиту (до 10%) или рассрочку. Все это делается не от хорошей жизни. Это условия, на которых клиент сегодня готов покупать машину", - отметил топ-менеджер.

Кулагин добавил, что с началом цикла снижения ключевой ставки на российском авторынке с июля "появился намек на "оттепель"", хотя прямого эффекта от снижения ставки до текущего уровня рынок пока не ощутил.

"Реально меняться ситуация начнет, когда ставка будет в районе 10-12%. Тогда и рынок сможет вернуться на отметки в 1,3-1,4 млн проданных новых автомобилей в год. В этом смысле на следующий год у нас более позитивные ожидания. Тем не менее, мы недавно встречались с банкирами, которые сообщили, что с начала цикла снижения ставки в этом году люди сняли с депозитов более 200 млрд руб. И часть этих денег, очевидно, придет в нашу отрасль", - сказал он.

Позитивным фактором для рынка он также назвал снижение ожиданий возврата в Россию ушедших автомобильных брендов.