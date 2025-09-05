Автопром РФ просит начислять утильсбор по мощности двигателя и пресечь "серый" импорт авто

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Объединение автопроизводителей России" (ОАР), объединяющее крупнейших отечественных автопроизводителей, обратилось в Минпромторг РФ с предложением скорректировать методику начисления утильсбора в сторону привязки к мощности двигателя и просьбой пресечь "серый" импорт автомобилей, организованный продавцами через ввоз на физлиц.

Соответствующее письмо за подписью главы "КАМАЗа" и председателя совета ассоциации ОАР Сергея Когогина, президента УК группы "ГАЗ" Вадима Сорокина и гендиректора "Соллерса" Николая Соболева направлено в адрес главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в начала сентября. В документе, с которым ознакомился "Интерфакс", автопроизводители указывают на необходимость внести поправки в постановление №1291 от декабря 2013 года, которое регулирует порядок исчисления утильсбора в российском автопроме.

Автопроизводители отмечают, что с момента введения утильсбора его суммы рассчитываются исходя из типа и рабочего объема двигателя (в куб. см), что с учетом развития технологий в автопроме утрачивает актуальность.

В частности, широкое распространение, в том числе в китайских автомобилях, получили турбо-двигатели, которые при незначительном объеме (в среднем 1,5 л) имеют более высокую мощность. Кроме того, растет количество гибридных автомобилей, конструкции которых предусматривает двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с небольшим объемом (порядка 1,5 л).

"В результате сложилась ситуация, когда одинаковой суммой утилизационного сбора облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя. Например, бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 млн руб. и объемом двигателя 1,48 л (мощность 98 л.с.) облагается утильсбором в размере 677,4 тыс. руб. Такой же размер утилизационного сбора предусмотрен для автомобиля BMW Х3 с рекомендуемой розничной ценой 8 млн руб. и объемом двигателя 1,99 л (мощность 255 л.с.) и для последовательного гибрида Aito M9 с рекомендуемой розничной ценой 10 млн руб. и мощностью 496 л.с.", - говорится в тексте письма.

Таким образом, система расчета утильсборасбора перестала обеспечивать "социальную дифференциацию, когда за более мощный и дорогостоящий автомобиль уплачивается более значительный размер утилизационного сбора", отмечают в ОАР.

Ассоциация также констатирует, что ныне предусмотренные постановлением №1291 льготные ставки утильсбора для физлиц (3,4 тыс. руб. при ввозе нового автомобиля и 5,2 тыс. руб. - при ввозе машины с пробегом старше трех лет) в сочетании с действующей системой расчета утильсбора по объему двигателя привели к значительному росту доли импорта "на физиков". Речь идет в том числе о дорогостоящих люксовых автомобилях с небольшим объемом турбо-двигателя, а также с электро- и гибридными силовыми установками.

По оценке ОАР, что если в 2024 году помесячная доля автомобилей, ввозимых в РФ на физических лиц, в общем объеме импорта составляла 1-50%, то в 2025 году - уже 50-70% и более.

"Необходимо отметить, что речь во многом идет о "сером" бизнесе. Интернет пестрит рекламой различных структур, предлагающих физическим лицам заказать автомобиль напрямую из-за рубежа (KHP, Япония и др.). Если цивилизованные импортеры ввозят в Россию автомобили, уплачивая утилизационный сбор для юридических лиц, после чего осуществляют продажи на внутреннем рынке, то недобросовестный бизнес перетек в "серую зону", пользуясь колоссальной разницей между размером утильсбора для физических и юридичесхких лиц (более чем в 100 раз). Фактически автомобиль ввозится в Россию бизнес-структурой, но по льготной ставке непосредственно на физическое лицо, которое уплачивает вознаграждение посреднику в наличной форме", - говорится в письме автопроизводителей в адрес главы Минпромторга.

При использовании "серых схем" импорта бюджет, как отмечают в ОАР, недополучает значительные суммы утильсбора, а машины ввозятся без гарантий их качества и безопасности, надлежащего обслуживания и снабжения запчастями. Кроме того, экономический ущерб несут официальные импортеры и дилеры, которые импортируют машины с уплатой всех налогов и сборов.