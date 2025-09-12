Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно снижается на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), инвесторы ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании регулятора в пятницу. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в откате акции АФК "Система" (-1,4%), ВТБ (-1,1%) и "Русала" (-1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2903,31 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1067,66 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составляет 85,6647 руб. (+74,36 копейки).

Новость дополняется