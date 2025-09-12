США будут требовать от стран "большой семерки" повышения пошлин для Индии и Китая

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7, чтобы убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть, сообщает в пятницу газета Financial Times.

"США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на пятницу запланирована видеоконференция министров финансов "семерки", которые обсудят предложение США.

Ранее Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп призывал ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию.

Теперь Трамп "расширяет рамки своих усилий, включив в них союзников по "большой семерке", пишет газета.