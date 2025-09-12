Поиск

WSJ сообщила о планах Paramount Skydance купить Warner Bros. Discovery

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Медиахолдинг Paramount Skydance готовится сделать предложение о покупке Warner Bros. Discovery, что может привести к объединению двух легендарных голливудских студий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Предложение о покупке Warner Bros. Discovery поддерживает семья Эллисонов, в которую входят глава Skydance Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер и соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон.

Skydance Media и Paramount Global всего несколько недель назад завершили сделку по слиянию, в результате которой была создана Paramount Skydance.

Warner Bros. Discovery в начале июня объявила о намерении разделиться на две компании с самостоятельным листингом: в одну из них будут входить стриминговые активы и студии, во вторую - кабельные каналы.

При этом Paramount Skydance хочет приобрести все медиаактивы Warner Bros. Discovery и планирует оплатить бОльшую часть сделки денежными средствами, по словам источников WSJ.

"Для акционеров WBD выход со значительным денежным эквивалентом гораздо привлекательнее, чем ожидание, пока окупится (или нет) реструктуризация", - отмечает аналитик eMarketer Джереми Голдман.

Рыночная стоимость Warner Bros. Discovery до публикации WSJ составляла почти $33 млрд, что более чем вдвое превышает капитализацию Paramount Skydance.

Котировки акций Warner Bros. Discovery подскочили на торгах в четверг на 29%, Paramount Skydance - на 15,6%.

Paramount принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине. Голливудской студии Skydance принадлежат такие блокбастеры, как "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" и "Топ Ган: Мэверик".

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и др. Она выпускала фильмы про Гарри Поттера и такие сериалы, как "Белый лотос".

Paramount Warner Bros Warner Bros Discovery Ларри Эллисон Paramount Skydance США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });