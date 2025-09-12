WSJ сообщила о планах Paramount Skydance купить Warner Bros. Discovery

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Медиахолдинг Paramount Skydance готовится сделать предложение о покупке Warner Bros. Discovery, что может привести к объединению двух легендарных голливудских студий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Предложение о покупке Warner Bros. Discovery поддерживает семья Эллисонов, в которую входят глава Skydance Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер и соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон.

Skydance Media и Paramount Global всего несколько недель назад завершили сделку по слиянию, в результате которой была создана Paramount Skydance.

Warner Bros. Discovery в начале июня объявила о намерении разделиться на две компании с самостоятельным листингом: в одну из них будут входить стриминговые активы и студии, во вторую - кабельные каналы.

При этом Paramount Skydance хочет приобрести все медиаактивы Warner Bros. Discovery и планирует оплатить бОльшую часть сделки денежными средствами, по словам источников WSJ.

"Для акционеров WBD выход со значительным денежным эквивалентом гораздо привлекательнее, чем ожидание, пока окупится (или нет) реструктуризация", - отмечает аналитик eMarketer Джереми Голдман.

Рыночная стоимость Warner Bros. Discovery до публикации WSJ составляла почти $33 млрд, что более чем вдвое превышает капитализацию Paramount Skydance.

Котировки акций Warner Bros. Discovery подскочили на торгах в четверг на 29%, Paramount Skydance - на 15,6%.

Paramount принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине. Голливудской студии Skydance принадлежат такие блокбастеры, как "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" и "Топ Ган: Мэверик".

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и др. Она выпускала фильмы про Гарри Поттера и такие сериалы, как "Белый лотос".