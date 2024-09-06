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Основатель Oracle Эллисон получит контроль над материнской компанией Paramount

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер, основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон после закрытия сделки Skydance по покупке медиакомпании Paramount Global будет через траст и ряд корпораций владеть 77,5% контролирующего Paramount холдинга National Amusements, передает Bloomberg со ссылкой на документы, поданные на этой неделе в Федеральную комиссию по связи (Federal Communications Commission, FCC) США.

Такая доля сопоставима с пакетом голосующих акций семьи Редстоун, отмечает агентство. При этом президент National Amusements Шэри Редстоун получит около $350 млн за свою долю и еще $180 млн в виде выходного пособия и пенсионных выплат, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Всего семья Редстоун выручит за свои акции $1,75 млрд.

Остальной частью National Amusements будет владеть основатель фонда прямых инвестиций RedBird Capital Partners Джерри Кардинале. Он указан в качестве контролирующего лица товарищества RB Tentpole LP, которому, согласно документам, отойдут 22,5% холдинга.

Основатель Skydance и сын Ларри Эллисона Дэвид станет председателем совета директоров и главным исполнительным директором Paramount.

Подача документов в FCC требовалась, поскольку в рамках продажи Paramount передаются лицензии на вещание.

Условия сделки Skydance и Paramount предусматривают выплату в общей сложности $2,4 млрд за National Amusements и еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, а также предоставление ей $1,5 млрд в виде первичного капитала. Предполагается, что в результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Неголосующие акции Paramount, которых в свободном обращении значительно больше, чем голосующих, дорожают на 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Paramount принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Oracle Paramount Global Ларри Эллисон Paramount
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