Warner Bros. Discovery разделится на две компании с самостоятельным листингом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) разделится на две компании с самостоятельным листингом, чтобы "максимально полно раскрыть потенциал бизнеса", говорится в пресс-релизе WBD.

Как отмечается в сообщении WBD, одна из новых компаний объединит ее стриминговые активы и студию (Streaming & Studios), вторая - кабельные каналы (Global Networks).

В направление Streaming & Studios, в частности, войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, а также их библиотеки фильмов и телепроектов.

В составе Global Networks окажутся спортивные и новостные телевизионные бренды, включая CNN и TNT Sports, а также канал Discovery, сервис Discovery+, и ряд европейских каналов.

Нынешний президент и CEO WBD Дэвид Заслав возглавит направление Streaming & Studios, а руководителем второй компании станет Гуннар Виденфельс, являющийся главным финансовым директором WBD. Оба останутся на нынешних постах до завершения разделения WBD.

Компания планирует завершить разделение операций к середине 2026 года.

Дочерние компании WBD, включая Discovery Communications, WarnerMedia, WarnerMedia Holdings и Historic TW Inc., намерены выкупить основную часть своих долговых обязательств на общую сумму $14,6 млрд, говорится в пресс-релизе.

Выкуп бумаг будет финансироваться за счет бридж-кредита от JPMorgan, который WBD рассчитывает рефинансировать до момента разделения операций.

"Обе новые компании будут иметь четкий маршрут для снижения долговой нагрузки", - отмечают в WBD.

По условиям сделки, Global Networks сохранит за собой долю в 20% в Streaming & Studios, которую в дальнейшем сможет монетизировать.

Акции WBD прибавляют в цене 8,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,1%.