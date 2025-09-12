OpenAI и Microsoft заключили соглашение, которое облегчит реструктуризацию ИИ-стартапа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, и Microsoft Corp. подписали необязывающее соглашение о намерениях, закладывающее основы для дальнейшего партнерства двух компаний.

Как говорится в сообщении OpenAI, стороны работают над финализацией условий.

Соглашение - шаг вперед в долгих переговорах. Как ожидается, оно позволит ИИ-стартапу изменить структуру с преобразованием в коммерческую организацию.

Microsoft инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году и еще $10 млрд в начале 2023 года. В рамках предыдущего соглашения она имела эксклюзивные права на продажу программных инструментов OpenAI через свою облачную платформу Azure и приоритетный доступ к технологиям.

До определенного времени Microsoft также была единственным поставщиком вычислительных мощностей для OpenAI, однако в этом году она ослабила контроль, позволив компании развивать собственный проект строительства дата-центров Stargate и заключить контракты с Oracle Corp. и Google (входит в Alphabet Inc.), пишет Reuters.

По мене того как выручка OpenAI растет, компания стремится к более привычной корпоративной структуре и партнерствам с другими облачными провайдерами, чтобы увеличить продажи и обеспечить себе необходимые мощности для удовлетворения растущего спроса на ее технологии.

В соответствии с озвученными в мае решениями, контролирующая структура OpenAI останется некоммерческой, а ее коммерческое подразделение будет преобразовано в общественно-полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC), которой "придется учитывать как интересы акционеров, так и миссию". PBC также будет под контролем этой некоммерческой организации.

Во вторник председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор объявил также, что некоммерческая структура получит долевое участие в PBC в размере более $100 млрд. Это сделает ее "одной из наиболее хорошо финансируемых" некоммерческих организаций в мире, отметил Тейлор.

Компании не раскрывают информации о том, какую долю в OpenAI получит Microsoft.