OpenAI отказалась от преобразования в коммерческую структуру

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, отказалась от планов преобразования в коммерческую структуру, говорится в сообщении компании.

Контролирующая структура OpenAI останется некоммерческой, а ее коммерческое подразделение будет преобразовано в общественно полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC), которой "придется учитывать как интересы акционеров, так и миссию". PBC также будет под контролем этой некоммерческой организации.

Миссия OpenAI при этом не изменится.

"OpenAI не является и никогда не будет нормальной компанией, - заявил ее глава Сэм Альтман. - Наша миссия - обеспечить преимущества универсального искусственного интеллекта (УИИ) для всего человечества". УИИ - компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого.

"Мы хотим, чтобы у нас была возможность работать и получать ресурсы таким образом, чтобы мы могли предоставлять широкий доступ к нашим услугам всему человечеству, что в данный момент требует сотен миллиардов долларов, а со временем может потребовать триллионы долларов, - говорится в открытом письме Альтмана сотрудникам. - Мы верим, что это (реорганизация - ИФ) лучший способ выполнить нашу миссию и сделать так, чтобы люди создавали масштабные выгоды друг для друга с помощью этих новых инструментов".

Глава OpenAI также отметил, что компания пока "не может поставить столько ИИ, сколько нужно миру", вынуждена ограничить использование своих систем и "эксплуатировать их медленно".

Форма PBC популярна среди ИИ-компаний. В частности, как PBC зарегистрированы xAI Илона Маска и основной конкурент OpenAI - Anthropic, созданная выходцами из нее и привлекшая существенные инвестиции от Amazon. Близкий к xAI источник Financial Times говорил, что это снижает вероятность подачи исков против компании в случае несоблюдения интересов акционеров. Источники FT также называли одним из главных преимуществ PBC возможность защиты от враждебных поглощений.

В феврале стало известно, что Маск и группа других инвесторов подали заявку на покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, за $97,4 млрд. Альтман выступил против этого предложения.

Позднее юристы Маска заявили, что он отзовет заявку, если совет директоров OpenAI откажется от ее преобразования в коммерческую структуру, писала The Wall Street Journal.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория и в 2020 году открыла бизнес-подразделение.