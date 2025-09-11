Поиск

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, подписала контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle Corp. на сумму $300 млрд в течение пяти лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Это один из крупнейших в истории контрактов в облачной сфере, который показывает, что расходы ИИ-компаний на мощности дата-центров продолжают бить рекорды, отмечает газета. В соответствии с контрактом, OpenAI берет на себя обязательство, значительно превышающее нынешние доходы стартапа.

Соглашение предусматривает поставку вычислительных мощностей в объеме 4,5 ГВт с 2027 года.

Акции Oracle взлетели в цене на 36% по итогам торгов в среду. Компания, опубликовавшая отчетность за первый финансовый квартал, сообщила о заключении контракта, который принесет ей выручку в $317 млрд. При этом Oracle не раскрыла информацию, кто является заказчиком.

Скачок цены акций увеличил состояние главы Oracle Ларри Эллисона в среду на $89 млрд - до $383 млрд, согласно индексу Bloomberg Billionairs. В какой-то момент в течение дня он обгонял по этому показателю главу Tesla Inc. Илона Маска, выходя на первое место в списке богатейших людей мира, однако, исходя из цены акций на закрытие рынка, занял второе место.

Годовая выручка OpenAI составляет порядка $10 млрд - это существенно меньше $60 млрд, которые ей придется платить в год по контракту с Oracle, отмечает WSJ. В первый год реализации контракта OpenAI должна будет заплатить более $30 млрд, а в последующие годы выплаты будут увеличиваться вместе с вводом в эксплуатацию новых дата-центров.

В течение многих лет OpenAI полагалась исключительно на вычислительные мощности своего партнера Microsoft Corp., однако не так давно получила разрешение на поиск новых поставщиков в связи с растущей нехваткой мощностей.

