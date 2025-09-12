Поиск

ЕАЭС ужесточит требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров", - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу через 12 месяцев после их официального опубликования.

"При этом проект предусматривает отложенную норму (до 1 января 2027 года) для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, который может выделиться из готовой продукции. Информацию об этом производитель должен указывать в маркировке", - отметили в ЕЭК.

Уточняется, что сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов "содержит формальдегид", если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. "С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова "содержит формальдегид" в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%", - пояснили в пресс-службе.

ЕАЭС ЕЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });