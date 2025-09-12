ЕАЭС ужесточит требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической продукции в части актуализации перечней веществ, запрещенных к использованию в такой продукции, разрешенных к использованию с учетом установленных ограничений, разрешенных красителей, консервантов и УФ-фильтров", - говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу через 12 месяцев после их официального опубликования.

"При этом проект предусматривает отложенную норму (до 1 января 2027 года) для уровня максимальной теоретической концентрации формальдегида, который может выделиться из готовой продукции. Информацию об этом производитель должен указывать в маркировке", - отметили в ЕЭК.

Уточняется, что сейчас предусмотрено наличие в маркировке слов "содержит формальдегид", если теоретическая концентрация формальдегида превышает 0,05%. "С 1 января 2027 года вступит в силу новая норма, и слова "содержит формальдегид" в маркировке нужно будет наносить в случае, если теоретическая концентрация формальдегида будет превышать 0,001%", - пояснили в пресс-службе.