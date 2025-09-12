ЦБ рекомендовал банкам повысить внимание к некоторым видам операций с наличными

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными.

Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте регулятора, речь идет об операциях по существенному увеличению доли наличных, которые вносятся клиентом-юрлицом, иностранной структурой без образования юридического лица, по сравнению с обычной практикой использования таким клиентом своего счета. А также об операциях по внесению на счет наличных, источник происхождения которых вызывает подозрения или был недостаточно подтвержден.

При выявлении таких операций рекомендуется обращать внимание на внесение клиентом-физлицом наличных на свой счет, в случае если вносимая сумма значительно превышает размер его среднемесячного дохода; на внесение наличных в кассу банка для погашения кредита или займа в случае, если клиенту присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, а кредитная организация не располагает информацией об источнике происхождения таких денежных средств.

ЦБ рекомендует банкам внимательно относиться к операциям по внесению третьим лицом на счет клиента наличных денежных средств в случае отсутствия у кредитной организации сведений о связи между этими лицами, например, родственной. А также к операциям по покупке иностранной валюты за наличные, источник появления которых вызывает подозрения.

При совпадении обнаруженных видов операций и их дополнительных характеристиках, банкам следует "обеспечить повышенное внимание к клиенту" и его действиям, провести углубленную проверку данных о клиенте и его деятельности, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце, запросить у клиента дополнительную информацию (документы) о характере и целях проводимых им или в его интересах операций.

Кроме того, регулятор советует осуществлять анализ общедоступной информации в интернете и соцсетях для определения принадлежности клиента к отдельным категориям. Например, к должностным лицам федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и государственных корпораций, обладающим управленческими или распорядительными полномочиями, либо к их окружению.

Также банкам следует рассматривать вопрос о реализации предусмотренного законом (№ 115-ФЗ) права по определению источников происхождения наличных денежных средств клиентов; учитывать полученную информацию при оценке степени риска совершения клиентом подозрительных операций; рассматривать вопрос о квалификации операций клиента или действий клиента (его представителя), связанных с их проведением, в качестве подозрительных в целях своевременного информирования о таких операциях уполномоченного органа.