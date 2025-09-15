Поиск

Orsted проведет допразмещение акций на $9,4 млрд с дисконтом 67%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Датская Orsted A/S, крупнейший в мире оператор ветропарков, планирует разместить новые акции на сумму 60 млрд датских крон ($9,4 млрд), причем со значительным дисконтом. Об этом сообщила сама компания.

Акции будут предложены по цене 66,6 кроны. Котировки на закрытие торгов в прошлую пятницу составляли 200,3 кроны.

Сбор заявок начнется 19 сентября и завершится 2 октября.

Правительство Дании, владеющее чуть более 50% Orsted, примет участие в размещении новых акций, чтобы сохранить прежнюю долю в компании. Норвежская Equinor также заявила, что намерена приобрести акции Orsted на 6 млрд датских крон, чтобы оставить за собой 10% в компании.

Компания привлекает капитал, чтобы стабилизировать свое финансовое положение после проблем в США. Как сообщалось, ужесточение регулирования не позволило Orsted продать долю в проекте ветропарка Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка. Вслед за этим американские власти предписали Orsted остановить строительство офшорного ветропарка Revolution Wind, готового на 80%. Стоимость этого проекта составила порядка $6,3 млрд.

С начала 2025 года капитализация Orsted упала на 40%.

Equinor Orsted Дания
