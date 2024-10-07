Equinor стала владельцем 9,8% акций датской ВИЭ-компании Orsted

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA приобрела 9,8% акций датского оператора ветропарков Orsted A/S.

Как говорится в пресс-релизе Equinor, такая позиция в Orsted сформировалась в течение некоторого времени как за счет рыночных покупок акций, так и их приобретения пакетами.

Рыночная стоимость этой доли, исходя из стоимости акций Orsted на закрытие рынка 4 октября, составляет $2,5 млрд, отмечается в пресс-релизе.

С пакетом в 9,8% Equinor является вторым по величине акционером Orsted после правительства Дании, контролирующего компанию.

Equinor поддерживает стратегию и менеджмент Orsted и не намерена вводить своего представителя в совет директоров, говорится в ее сообщении.

"Эти инвестиции согласуются со стратегией Equinor в сфере ВИЭ, - заявил главный исполнительный директор компании Андерс Опедаль. - Сфера морской ветроэнергетики сталкивается с рядом проблем в настоящее время, однако мы по-прежнему уверены в долгосрочных перспективах этого сектора и в решающей роли, которую он будет играть в энергопереходе".

Совокупная мощность принадлежащих Orsted объектов ВИЭ-генерации составляет порядка 10,4 ГВт, а в процессе реализации находятся проекты в сфере ветроэнергетики мощностью еще 7 ГВт. Целью датской компании является увеличение мощностей до 35-38 ГВт к 2030 году.

С начала 2024 года капитализация Equinor снизилась на 12,6%.