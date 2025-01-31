Глава Orsted уходит в отставку на фоне трудного периода в отрасли

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Датская Orsted A/S, крупнейший в мире оператор ветропарков, сменит главного исполнительного директора на фоне масштабных списаний стоимости активов и трудного периода для отрасли.

Как говорится в сообщении компании, Мадс Ниппер, руководивший Orsted последние четыре года, уйдет в отставку, его место займет его заместитель Расмус Эррбе. Он вступит в должность уже 1 февраля.

В прошлом месяце компания зафиксировала единовременное списание в США на сумму $1,7 млрд.

Председатель совета директоров Orsted Лене Сколе отметила, что отрасль ветрогенерации в последнее время испытывает проблемы как из-за меняющегося регуляторного ландшафта, так и из-за перебоев в цепочках поставок и высоких процентных ставок.

Акции Orsted в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,6%. Капитализация компании рухнула примерно на 80% с пиковых значений начала 2021 года.