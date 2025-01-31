Поиск

Глава Orsted уходит в отставку на фоне трудного периода в отрасли

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Датская Orsted A/S, крупнейший в мире оператор ветропарков, сменит главного исполнительного директора на фоне масштабных списаний стоимости активов и трудного периода для отрасли.

Как говорится в сообщении компании, Мадс Ниппер, руководивший Orsted последние четыре года, уйдет в отставку, его место займет его заместитель Расмус Эррбе. Он вступит в должность уже 1 февраля.

В прошлом месяце компания зафиксировала единовременное списание в США на сумму $1,7 млрд.

Председатель совета директоров Orsted Лене Сколе отметила, что отрасль ветрогенерации в последнее время испытывает проблемы как из-за меняющегося регуляторного ландшафта, так и из-за перебоев в цепочках поставок и высоких процентных ставок.

Акции Orsted в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,6%. Капитализация компании рухнула примерно на 80% с пиковых значений начала 2021 года.

Orsted Мадс Ниппер Расмус Эррбе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израильская авиация ударила по объектам "Хезболлы" в долине Бекаа в Ливане

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Бывший российский фигурист Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Что произошло за день: четверг, 30 января

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2146 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе308 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне23 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5787 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });