Поиск

Китай к 10 сентября в 4,2 раза увеличил ввоз картофеля в Россию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китай к 10 сентября увеличил поставки картофеля в Россию в 4,2 раза, лука - в 2,3 раза, капусты - почти в 1,7 раза, яблок - на треть, сообщает Россельхознадзор после переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с послом Китая в России Чжан Ханьхуэем.

Всего рост поставок плодоовощной продукции за этот период составил 45,8%. Натуральные данные Россельхознадзор не приводит.

Как отметила служба, поставки этой продукции из КНР "зарекомендовали себя как качественные и безопасные".

Импорт из Китая кормов и кормовых добавок к 5 сентября увеличился почти в 1,7 раза, рыбы и морепродуктов - на 24%, мяса птицы - на 16%.

Россия к 10 сентября увеличила отгрузки кукурузы в Китай в три раза, комбикормов и компонентов для их производства - почти в 1,8 раза, семян льна - в 1,5 раза, подсолнечника - на 29%, гречихи - на 27%.

По данным службы, в 2024 году Россия экспортировала в Китай более 4,7 млн тонн зерновой продукции. "С начала 2025 года в КНР вывезено 2,9 млн тонн, что уже превышает показатель аналогичного периода 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, к 5 сентября из России в Китай по сравнению с аналогичной датой прошлого года отгружено в 2,5 раза больше пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота и свиней, в 1,7 раза - свинины, на 15% - говядины, на 7% - кормов и кормовых добавок.

В ходе переговоров была подчеркнута важность дополнения рынков с учетом особенностей потребления в странах и интеграционных процессов.

Китай Россельхознадзор Сергей Данкверт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });