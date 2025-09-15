Китай к 10 сентября в 4,2 раза увеличил ввоз картофеля в Россию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китай к 10 сентября увеличил поставки картофеля в Россию в 4,2 раза, лука - в 2,3 раза, капусты - почти в 1,7 раза, яблок - на треть, сообщает Россельхознадзор после переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с послом Китая в России Чжан Ханьхуэем.

Всего рост поставок плодоовощной продукции за этот период составил 45,8%. Натуральные данные Россельхознадзор не приводит.

Как отметила служба, поставки этой продукции из КНР "зарекомендовали себя как качественные и безопасные".

Импорт из Китая кормов и кормовых добавок к 5 сентября увеличился почти в 1,7 раза, рыбы и морепродуктов - на 24%, мяса птицы - на 16%.

Россия к 10 сентября увеличила отгрузки кукурузы в Китай в три раза, комбикормов и компонентов для их производства - почти в 1,8 раза, семян льна - в 1,5 раза, подсолнечника - на 29%, гречихи - на 27%.

По данным службы, в 2024 году Россия экспортировала в Китай более 4,7 млн тонн зерновой продукции. "С начала 2025 года в КНР вывезено 2,9 млн тонн, что уже превышает показатель аналогичного периода 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, к 5 сентября из России в Китай по сравнению с аналогичной датой прошлого года отгружено в 2,5 раза больше пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота и свиней, в 1,7 раза - свинины, на 15% - говядины, на 7% - кормов и кормовых добавок.

В ходе переговоров была подчеркнута важность дополнения рынков с учетом особенностей потребления в странах и интеграционных процессов.