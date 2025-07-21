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Китай в I полугодии в 6 раз увеличил поставки картофеля в Россию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китай в январе-июне 2025 года экспортировал в Россию картофеля на $49,4 млн, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года (на $8,4 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июне года поставки выросли до $12,6 млн с $5,5 млн годом ранее. Но они оказались ниже майского показателя (на $14,6 млн).

Россия в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12%, до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе урожай в сельхозорганизациях сократился до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, у фермеров и индивидуальных предпринимателей - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. Для стабилизации ценовой ситуации было принято решение о введении квоты на беспошлинный ввоз 150 тыс. тонн картофеля до 31 июля 2025 года. Затем ее объем был повышен до 300 тыс. тонн.

В последнее время цены на картофель снижаются. По данным Росстата, за неделю с 8 по 14 июля они упали на 5,9%, но пока остались на 40% выше показателя начала года.

По данным Минсельхоза, темпы уборки картофеля в этом году выше прошлогодних. К середине июля было собрано 240 тыс. тонн, что на 36% больше, чем годом ранее.

Китай Минсельхоз Росстат ГТУ КНР
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