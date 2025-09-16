Поиск

Brent подорожала до $67,58 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник на фоне геополитической напряженности.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,21%), до $67,58 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,45 (0,67%), до $67,44 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,25%), до $63,46 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,61 (0,97%), до $63,3 за баррель.

Армия обороны Израиля начала наземное наступление на Газу, чтобы его занять. Глава Минобороны Исраэль Кац назвал целью наземной операции - полный разгром группировки ХАМАС и освобождение заложников.

Палестинские СМИ сообщили о бомбежке Газы вечером 15 сентября и о входе в город израильских танков.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из России после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти. 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря 2025 года снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США 17 сентября.

