Поиск

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Она не превысит цену дня до сбора заявок - 73,9 рубля за бумагу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ открывает сбор заявок на участие в допэмиссии, ожидаемая дата объявления цены размещения - 19 сентября, сообщил банк.

Сбор заявок пройдет с 16 по 18 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению ВТБ. Ожидаемая дата объявления цены размещения акций - 19 сентября.

Цена размещения будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже в день", предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября (73,9 рубля за акцию). При этом ожидается, что она также не превысит цену на момент завершения сбора заявок.

В рамках SPO банк предложит 1,264 млрд ценных бумаг номиналом 50 рублей, что соответствует 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке.

ВТБ получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии ВТБ: акционеры планируют приобрести 94,8 млн акций номинальным объемом 4,7 млрд рублей.

Банк планирует привлечь в капитал порядка 80-90 млрд рублей, в допэмиссии ожидается участие якорных инвесторов. Параметры SPO будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.

ВТБ не планирует публично предлагать обыкновенные акции в течение 180 дней после даты объявления цены допэмисии (lock-up).

ВТБ Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });