ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Она не превысит цену дня до сбора заявок - 73,9 рубля за бумагу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ открывает сбор заявок на участие в допэмиссии, ожидаемая дата объявления цены размещения - 19 сентября, сообщил банк.

Сбор заявок пройдет с 16 по 18 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению ВТБ. Ожидаемая дата объявления цены размещения акций - 19 сентября.

Цена размещения будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже в день", предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября (73,9 рубля за акцию). При этом ожидается, что она также не превысит цену на момент завершения сбора заявок.

В рамках SPO банк предложит 1,264 млрд ценных бумаг номиналом 50 рублей, что соответствует 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке.

ВТБ получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии ВТБ: акционеры планируют приобрести 94,8 млн акций номинальным объемом 4,7 млрд рублей.

Банк планирует привлечь в капитал порядка 80-90 млрд рублей, в допэмиссии ожидается участие якорных инвесторов. Параметры SPO будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.

ВТБ не планирует публично предлагать обыкновенные акции в течение 180 дней после даты объявления цены допэмисии (lock-up).