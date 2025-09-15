ВТБ в рамках SPO получил по преимущественному праву заявки на покупку 94,8 млн акций номинальным объемом 4,7 млрд руб.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ получил 14,2 тыс. заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии ВТБ: акционеры планируют приобрести 94,8 млн акций номинальным объемом 4,7 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка.

В конце июля наблюдательный совет принял решение увеличить уставный капитал ВТБ на 63,2 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 руб. Цена размещения будет определена не позднее даты начала SPO. Сейчас ценные бумаги ВТБ торгуются на Московской бирже на уровне 75 руб./акция.

Заявки от акционеров на покупку ценных бумаг по преимущественному праву принимались с 28 августа по 9 сентября включительно.

Акционеры, имеющие преимущественное право, могут приобрести максимально положенное им количество акций или меньше. Оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента объявления цены размещения.

"Завершился период подачи заявлений для реализации преимущественного права для приобретения акций в сентябрьской допэмиссии. Интерес акционеров свидетельствует о доверии к нашей стратегии и позволяет нам надеяться на значительный спрос в ходе самого размещения. Мы нацелены на максимально рыночную сделку, а рыночная сделка всегда подразумевает дисконт к цене закрытия, предшествующей ее объявлению. Его глубина будет зависеть от интереса инвесторов. Текущий год - а он станет самым напряженным - мы проходим с уверенным запасом достаточности капитала. Этот факт и продолжение цикла снижения ставок позволяет нам подтвердить ожидания по чистой прибыли в полтриллиона рублей, а также таргетировать рекордные результаты на следующий год", - заявил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ планирует привлечь в капитал порядка 80-90 млрд рублей, в допэмиссии ожидается участие якорных инвесторов. Параметры SPO будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.

"Меня очень часто спрашивают, если придется выбирать между объемом и размером дисконта или ценой, какой будет выбор. Мой ответ, что мы стараемся организовать процесс таким образом, чтобы выбирать не пришлось. А каким образом это можно сделать, это только обеспечить большой рыночный спрос. Большой рыночный спрос, при наличии которого и объем, и цена будут в рамках наших ожиданий", - говорил на прошлой неделе Пьянов.