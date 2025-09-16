Суд ввел наблюдение в кузбасской шахте "Спиридоновская" из-за долгов по зарплате

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление ООО "Спутник" (Новосибирск) и ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО "Шахта Спиридоновская" (Кемеровская область), прекратившего добычу угля с начала июня из-за отсутствия финансирования и имеющего долги по зарплате.

Суд также включил в третью очередь реестра требований кредиторов "Спиридоновской" требования "Спутника" в сумме 18,4 млн рублей, и, кроме того, отдельно учёл требования по неустойке в размере 10,2 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда.

Арбитражный управляющий пока не назначен, суд продолжит рассматривать дело 30 сентября.

После заседания гендиректор "Спиридоновской" Вячеслав Малахов пояснил "Интерфаксу", что после введения наблюдения счета предприятия будут разблокированы, предприятие сможет произвести необходимые выплаты ВГСЧ (военизированным горноспасательным частям - ИФ) и возобновить добычу угля открытым способом, продажа которого позволяет поддерживать процессы жизнеобеспечения шахты и гасить задолженность по зарплате.

В начале сентября первый замгубернатора - председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов написал в своем телеграм-канале, что "из 938 работников ("Спиридоновской" - ИФ) фактическая численность на предприятии 279 человек, из которых 268 задействованы в работе системы жизнеобеспечения шахты". "Если учесть, что на сегодня долг за июнь, июль и август по всем выплатам составляет 216,5 млн рублей, ситуация в целом особого оптимизма не вызывает. (...) Погасить долги за июль при самом оптимистичном раскладе предприятие сможет не раньше ноября. А полный расчет с работниками произведут не раньше апреля 2026 года", - написал Панов. В свою очередь, Малахов подтвердил "Интерфаксу" актуальность этих данных.

Ранее сообщалось, что с начала июня "Спиридоновская" приостановила угледобычу из-за отсутствия финансирования. С 1 июля суд на 90 суток запретил все горные работы (кроме работ по жизнеобеспечению) на шахте "за отсутствие согласованного в установленном порядке плана ликвидации аварии на II полугодие 2025 года". Власти Кузбасса неоднократно отмечали, что считают лучшим решением консервацию предприятия.

В конце мая "в связи с дефицитом инвестиционных средств" было принято решение о сокращении штата. Уведомления о сокращении получили 760 работников.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Шахта Спиридоновская" принадлежит АО "Западно-Сибирская компания" (Кемерово, зарегистрировано в июле 2024 года). Залогодержателями долей являются АО "Инфинити капитал" и АО "Уральская сталь" (по данным на конец 2024 года принадлежало Денису Сафину).

"Инфинити Капитал" связано с собственниками Загорского трубного завода и "Уральской стали". Со ссылкой на данные госреестра юридических лиц сообщалось, что "Инфинити Капитал" принадлежит Вячеславу Ходоровскому. Он также является гендиректором ООО "Инфинити Краст", 99% которой у "Инфинити Капитал" и 1% - у УК "Уральская сталь" (управляет металлургическими активами Сафина).

ООО "Шахта Спиридоновская" в 2023 году возобновило добычу угля на производственном комплексе ранее обанкроченного шахтоуправления (ш/у) "Карагайлинское", имущество которого получило в ходе конкурсного производства ш/у.