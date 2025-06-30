В Кузбассе шахта "Спиридоновская" прекратила добычу угля из-за отсутствия денег

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ООО "Шахта Спиридоновская", где образовалась задолженность по зарплате, приостановило добычу угля, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве угольной промышленности Кемеровской области.

На предприятии агентству подтвердили эту информацию и уточнили, что добыча не ведется с начала июня из-за того, что "нет финансирования".

К настоящему моменту задолженность по заработной плате, а также отпускным и расчетным выплатам имеется перед примерно 900 сотрудниками и составляет около 90 млн рублей, отметили на предприятии. 27 июня первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Андрей Панов написал в Telegram, что зарплата работникам шахты не выплачивается больше месяца.

По словам представителя "Спиридоновской", в конце мая "в связи с дефицитом инвестиционных средств" принято решение о сокращении штата. Уведомления о сокращении получили 760 работников, к настоящему времени уволилось порядка 120 человек.

По данным источников, знакомых с ситуацией, сейчас на жизнеобеспечении шахты задействовано около 130 сотрудников. С начала года предприятие добыло около 214 тысяч тонн угля.

ООО "Шахта Спиридоновская" в 2023 году возобновило добычу угля на производственном комплексе ранее обанкроченного шахтоуправления (ш/у) "Карагайлинское", имущество которого получило в ходе конкурсного производства ш/у. В 2023 году ООО получило 1,5 млрд рублей выручки и 422 млн рублей чистого убытка по РСБУ, в 2024 году убыток вырос до 1,8 млрд рублей, выручка увеличилась до 2,2 млрд рублей.

Как сообщалось, первая очередь шахты "Карагайлинского" проектной мощностью 1,5 млн тонн угля в год была введена в октябре 2014 года (вторую так и не ввели), предприятие добывает уголь коксующейся марки "Ж" (жирный).