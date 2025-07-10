Два кредитора хотят обанкротить остановившуюся угольную шахту "Спиридоновская"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU -ООО "Охранная организация "Беркут-СП" (Петербург) и ООО "Спутник" (Новосибирск) уведомили о намерении обратиться в арбитражные суды с заявлениями о банкротстве ООО "Шахта Спиридоновская" (Кемеровская область), прекратившего добычу угля с начала июня и имеющего долг по зарплате.

В материалах Федресурса не раскрывается причина подачи соответствующих уведомлений.

В материалах картотеки арбитражных судов России сообщается, что в конце мая Арбитражный суд Кемеровской области взыскал с шахты в пользу "Беркут-СП" 12,8 млн рублей долга по договору об оказании услуг по охране объектов. В пользу "Спутника" (занимается обогащением угля) в апреле взыскано 17,9 млн рублей долга по договору о сортировке угля и 4,3 млн рублей неустойки по состоянию на 11 февраля 2025 года. Таким образом, общая сумма долга составляет 35 млн рублей. Кроме того, суд решил взыскать неустойку на сумму задолженности "Спутника" в размере 0,2% за каждый день просрочки с 12 февраля и до момента фактического исполнения обязательства.

Согласно судебной картотеке, до настоящего времени в отношении "Спиридоновской" не зарегистрировано заявлений о банкротстве.

С начала 2025 года к шахте подано более 60 исковых заявлений (за весь 2024 год - около 40) на общую сумму более 800 млн рублей (свыше 90 млн рублей).

Согласно картотеке, наиболее крупные иски (два заявления - на 571,7 млн рублей и на 14 млн рублей) поданы ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" (находится в конкурсном производстве), производственный комплекс которого "Спиридоновская" получила в ходе его банкротства и возобновила на нем добычу в 2023 году. Причина подачи заявлений - взыскание задолженности по договору поставки товара, заключенному в июне 2023 года. До настоящего времени решений по этим искам не вынесено.

Вместе с тем, по ряду других заявлений решения приняты. Так, Арбитражный суд Кемеровской области взыскал почти 40 млн долга с шахты в пользу ОАО "Анжерский машиностроительный завод", более 28 млн рублей долга в пользу ООО "Сибэлектро", свыше 25 млн рублей в пользу ООО "Регион плюс", более 10 млн рублей - в пользу ООО "Конвейерные технологии".

Как сообщалось, зарплата на "Спиридоновской" не выплачивается с мая, с начала июня шахта приостановила угледобычу из-за отсутствия финансирования. С 1 июля суд на 90 суток приостановил все горные работы (кроме работ по жизнеобеспечению) на шахте "за отсутствие согласованного в установленном порядке плана ликвидации аварии на II полугодие 2025 года". Власти Кузбасса считают "лучшим решением" законсервировать предприятие.

Задолженность по зарплате, отпускным, расчетным выплатам и алиментам перед 900 сотрудниками превышает 85 млн рублей. В конце мая "в связи с дефицитом инвестиционных средств" принято решение о сокращении штата. Уведомления о сокращении получили 760 работников, к настоящему времени уволилось порядка 150 человек. На жизнеобеспечении шахты задействовано около 130 сотрудников.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов 10 июля написал в своем телеграм-канале, что положение дел на "Спиридоновской" "по-прежнему непростое". "По информации руководства шахты, на счет поступили деньги от продажи партии угля, началась выплата заработной платы за май, сумма задолженности за который 86 млн рублей. Полностью погасить майские долги обещают до конца следующей недели", - написал Панов.

В 2023 году ООО "Шахта Спиридоновская" получило 1,5 млрд рублей выручки и 422 млн рублей чистого убытка по РСБУ, в 2024 году убыток вырос до 1,8 млрд рублей, выручка увеличилась до 2,2 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Шахта Спиридоновская" принадлежит АО "Западно-Сибирская компания" (Кемерово, зарегистрировано в июле 2024 года). В 2024 году 100% шахты было передано в залог АО "Инфинити Капитал", ранее предприятие находилось в залоге АО "Уральская сталь" (принадлежит Денису Сафину).

Как сообщалось, "Инфинити Капитал" связано с собственниками Загорского трубного завода и "Уральской стали". Со ссылкой на данные госреестра юридических лиц сообщалось также, что "Инфинити Капитал" принадлежит Вячеславу Ходоровскому. Он также является гендиректором ООО "Инфинити Краст", 99% которой у "Инфинити Капитал" и 1% - у УК "Уральская сталь" (управляет металлургическими активами Сафина).