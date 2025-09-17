Поиск

Инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 2%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Таким образом, инфляция осталась на уровне июля.

Предварительно сообщалось о росте цен на 2,1%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, не предполагал пересмотра оценки.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табака в прошлом месяце замедлилось до 3,2% в годовом выражении с 3,3% месяцем ранее, цен на услуги - до 3,1% с 3,2%.

Промышленные товары подорожали на 0,8%, как и в июле, тогда как энергоносители подешевели на 2% (-2,4% в июле).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе остался на уровне 2,3% в годовом выражении по итогам четвертого месяца подряд.

Потребительские цены в еврозоне поднялись на 0,1% относительно июля, когда они оставались на уровне предыдущего месяца.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за сентябрь будут обнародованы 1 октября.

Eurostat Евросоюз еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в августе снизилась в 5,3 раза меньше, чем в июле

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });