Инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 2%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Таким образом, инфляция осталась на уровне июля.

Предварительно сообщалось о росте цен на 2,1%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, не предполагал пересмотра оценки.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табака в прошлом месяце замедлилось до 3,2% в годовом выражении с 3,3% месяцем ранее, цен на услуги - до 3,1% с 3,2%.

Промышленные товары подорожали на 0,8%, как и в июле, тогда как энергоносители подешевели на 2% (-2,4% в июле).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе остался на уровне 2,3% в годовом выражении по итогам четвертого месяца подряд.

Потребительские цены в еврозоне поднялись на 0,1% относительно июля, когда они оставались на уровне предыдущего месяца.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за сентябрь будут обнародованы 1 октября.