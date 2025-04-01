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В марте в еврозоне инфляция неожиданно замедлилась до 2,2% с 2,3%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В марте потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,2% в годовом выражении, по предварительным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции в марте на уровне 2,3%, по данным Trading Economics.

Рост цен на услуги в марте замедлился до 3,4% с февральских 3,7%, на продукты питания, алкоголь и табак - ускорился до 2,9% с 2,7%. Промышленные товары в марте подорожали на 0,6%, как и месяцем ранее, стоимость энергоносителей снизилась на 0,7% после увеличения на 0,2% в феврале.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в марте замедлились до минимальных с января 2022 года 2,4% в годовом выражении с 2,6% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,5%.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,4% в феврале.

Евросоюз Eurostat еврозона
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