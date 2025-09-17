Глава комитета Госдумы по финрынку первым в РФ получил зарплату в цифровых рублях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что стал первым в РФ человеком, получившим зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.

Как написал Аксаков в своем телеграм-канале, в среду он протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ в одном из московских ресторанов сети "Теремок".

"Зарплату начислили по моей инициативе: я хотел убедиться, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и что операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. Перевел пожертвования двум благотворительным организациям и оплатил заказ по QR-коду со своего цифрового счета, не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой", – отметил Аксаков.

"Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную часть переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного", – добавил депутат.

По оценке Аксакова, сейчас использование цифрового рубля актуально прежде всего в бюджетном процессе, где важны такие преимущества нового инструмента, как надежность, скорость, прозрачность операций и дополнительные возможности контроля за целевым характером расходов.