Поиск

Глава комитета Госдумы по финрынку первым в РФ получил зарплату в цифровых рублях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что стал первым в РФ человеком, получившим зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.

Как написал Аксаков в своем телеграм-канале, в среду он протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ в одном из московских ресторанов сети "Теремок".

ЭкономикаВыплачена первая заработная плата в цифровых рубляхЧитать подробнее

"Зарплату начислили по моей инициативе: я хотел убедиться, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо, и что операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. Перевел пожертвования двум благотворительным организациям и оплатил заказ по QR-коду со своего цифрового счета, не заметил какой-то разницы по сравнению с безналичной оплатой", – отметил Аксаков.

"Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную часть переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного", – добавил депутат.

По оценке Аксакова, сейчас использование цифрового рубля актуально прежде всего в бюджетном процессе, где важны такие преимущества нового инструмента, как надежность, скорость, прозрачность операций и дополнительные возможности контроля за целевым характером расходов.

Анатолий Аксаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });