Выплачена первая заработная плата в цифровых рублях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность РФ, сообщили в среду в Минфине РФ.

Минфин не раскрыл имя первого получателя зарплаты в цифровых рублях.

Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России.

В сообщении министерства уточняется, что с 1 января 2026 года будет обеспечена возможность проведения операций со счетом цифрового рубля.

"С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета", - уточняет Минфин.

Выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.

В декабре 2024 года Минфин и Центробанк провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе. В июле 2025 года Госдума приняла в третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.