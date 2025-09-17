Штат британского бизнеса PwC за год сократился на 2,3 тысячи человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Штат британского бизнеса PwC в июле 2024 года - июне 2025 года сократился примерно до 33,7 тысячи человек с 36 тысяч, по данным этой аудиторской и консалтинговой фирмы.

PwC отметила "тяжелое решение сократить рабочие места на некоторых направлениях", однако масштабов увольнений не уточнила.

При этом расходы на выплату вознаграждений и повышение работников по службе были на уровне предыдущего финансового года.

В британском сегменте у PwC работают около 1 тысячи партнеров. В 2025 фингоду они получили в среднем по 865 тысяч фунтов ($1,2 млн) против 862 тысяч фунтов годом ранее.

Выручка британского бизнеса в минувшем фингоду выросла на 0,4% и составила 6,35 млрд фунтов.