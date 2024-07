PwC начала увольнения сотрудников в Китае после потери клиентов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - PricewaterhouseCoopers LLP сокращает персонал в китайских подразделениях после того, как отток корпоративных клиентов ухудшил перспективы бухгалтерской фирмы в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, увольняются не менее 100 человек из разных команд офисов PwC China в Пекине, Шанхае и других городах. По словам одного из источников, в одной команде было сокращено более половины сотрудников.

По сообщениям других источников, партнеры крупных международных и китайских аудиторских фирм получили десятки запросов о приеме на работу от своих коллег из PwC.

"В свете изменений внешней среды мы вносим некоторые коррективы, чтобы лучше оптимизировать нашу организационную структуру для соответствия рыночному спросу, - заявил представитель PwC в ответ на запрос агентства. - Эти корректировки - трудное решение".

Компания не уточнила, сколько человек сократит.

Более 30 публичных компаний, базирующихся в материковом Китае, в том числе государственные гиганты PetroChina Co., China Life Insurance Co. и Bank of China, отказались от услуг PwC как аудитора в 2024 году. Большинство изменений произошло после того, как фирма оказалась под пристальным вниманием за ее роль в предполагаемом мошенничестве с бухгалтерской отчетностью застройщика China Evergrande Group.

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. Ранее в этом году Пекин оштрафовал застройщика на 4,18 млрд юаней ($575 млн), выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - завысило выручку на 564 млрд юаней в 2019-2020 гг.

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период. Компания была аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года, застройщик объяснил это разногласиями в вопросах аудита.

У PricewaterhouseCoopers Zhong Tian в конце прошлого года был 291 партнер и более 1,7 тысячи бухгалтеров. По официальным данным, в 2022 году эта фирма стала лидером по доходам среди аудиторских фирм в материковом Китае и сообщила о выручке в 7,9 млрд юаней. Она проводила аудит около 400 китайских фирм, зарегистрированных в Шанхае, Шэньчжэне, Гонконге и Нью-Йорке.