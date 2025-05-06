PwC уволит 1,5 тыс. сотрудников в США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - PricewaterhouseCoopers уволит около 1,5 тыс. сотрудников в США, или порядка 2% штата компании, насчитывающего 75 тыс. человек, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Решение об увольнениях было принято по итогам анализа эффективности бизнеса. Сокращению подлежат преимущественно работники, предоставляющие аудиторские и налоговые услуги. Ранее PwC перевела сотни своих сотрудников в США в более перспективные подразделения.

"Это было трудное решение, и мы принимали его обдуманно и с глубоким пониманием того, как оно повлияет на наших сотрудников, - приводит FT слова неназванного представителя PwC. - Исторически низкий уровень оттока кадров в последние несколько лет сделал этот шаг необходимым".

Из-за низкой текучести кадров компания также решила сократить набор кадров среди будущих выпускников высших учебных заведений. При этом предложения, сделанные студентам в прошлом году, будут оставаться в силе.

Новый раунд увольнений стал вторым с тех пор, как год назад старшим партнером PwC в США стал Пол Григгс. В сентябре прошлого года Григгс провел реструктуризацию технологического подразделения PwC, в рамках которой было сокращено около 1,8 тыс. рабочих мест.