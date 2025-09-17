В США в августе число новостроек сократилось на 8,5%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% к июлю до 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 7% и составило минимальные с июля 2024 года 890 тысяч. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, упало на 11% - до минимальных за три месяца 403 тысяч.

Число разрешений на строительство новых домов в августе снизилось на 3,7% - до минимальных с мая 2020 года 1,312 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали роста до 1,37 млн с 1,362 млн в июле.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью уменьшилось на 2,2% - до 856 тысяч, многоквартирных домов - на 6,7%, до 403 тысяч.

Число новостроек в США в прошлом месяце было на 6% ниже, чем в августе 2024 года.