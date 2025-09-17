Поиск

В США в августе число новостроек сократилось на 8,5%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% к июлю до 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 7% и составило минимальные с июля 2024 года 890 тысяч. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, упало на 11% - до минимальных за три месяца 403 тысяч.

Число разрешений на строительство новых домов в августе снизилось на 3,7% - до минимальных с мая 2020 года 1,312 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали роста до 1,37 млн с 1,362 млн в июле.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью уменьшилось на 2,2% - до 856 тысяч, многоквартирных домов - на 6,7%, до 403 тысяч.

Число новостроек в США в прошлом месяце было на 6% ниже, чем в августе 2024 года.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });