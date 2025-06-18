Число новостроек в США в мае упало на 9,8% до минимума за 5 лет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в мае, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,256 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный показатель за последние пять лет.

Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составляло 1,392 млн, а не 1,361 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,36 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.