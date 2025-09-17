Поиск

Цены на уран достигли двухмесячных максимумов в $76,5 за фунт

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Фьючерсы на уран достигли двухмесячных максимумов в $76,5 за фунт на фоне ставок на более высокие темпы роста атомных мощностей в мире и пересмотра рынком вниз оценок объемов предложения ядерного топлива, сообщает Trading Economics.

Издание обращает внимание на анонсированные правительством США планы по увеличению запасов урана в дополнение к намерениям ускорить принятие решения по совместным с Великобританией проектам в атомной сфере.

Ранее Bloomberg по ссылкой на британское правительство сообщил о планах США и Великобритании в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Соглашение, в частности, предполагает установку в британском городе Хартлпул 12 атомных реакторов американской X-Energy общей мощностью 960 МВт.

Trading Economics также цитирует доклад Всемирной ядерной ассоциации, которая ожидает рост спроса на уран на 28% к 2030 г. Помимо этого, в докладе отмечается, что конфликт между Россией и Украиной продолжает оказывать влияние на спрос и предложение на рынке урана.

Описывая ситуацию на стороне предложения, Trading Economics напоминает, что второй по величине в мире производитель урана канадская Cameco сократила план производства на этот год из-за задержек с расширением добычи на руднике McArthur в Саскачеване. А "Казатомпром" объявил о планах снизить производство на 10% в 2025 году из-за волатильности на рынке.

Yellow Cake (британский инвестфонд, специализирующийся на инвестициях в уран) прогнозировал на 2025 год рост объемов срочных контрактов на рынке урана, особенно среди атомных компаний в США, Азии, Тихоокеанском регионе, а также увеличение объемов торгов ураном в 2025 году, что может привести к волатильности цен.

В средней и долгосрочной перспективе ожидается рост рыночных цен на уран, связанный с дополнительным инвестиционным спросом и сокращением ликвидной части вторичных источников. На долгосрочном горизонте прогнозируется ускорение роста цен в связи с повышением спроса на уран по мере ввода новых АЭС в Китае, Индии и других странах, сообщал ранее "Атомэнергопром" (входит в "Росатом").

