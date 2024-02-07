Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Woodside и Santos, две крупнейших нефтегазовых компании Австралии, сообщили о прекращении длившихся три месяца переговоров о своем объединении.

По итогам первоначального обмена информацией не было выявлено достаточных выгод, которые соответствовали бы интересам акционеров Santos, говорится в сообщении компании.

Woodside также отметила, что ее интересуют только сделки, создающие ценность для акционеров.

Некоторые инвесторы публично выражали опасения, что Woodside пришлось бы выплатить слишком большую премию за конкурента, который в последние годы испытывает трудности, пишет Financial Times.

Стоимость объединенной компании могла составить $52 млрд, и в результате ее формирования на австралийском рынке практически не осталось бы независимых производителей СПГ, отмечает газета.

Акции Santos подешевели на 5,8% по итогам торгов в среду, Woodside - подорожали на 0,5%.