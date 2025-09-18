Глава "Газпром нефти" отметил рост глобального спроса на нефть

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть на мировом рынке есть, в том числе за счет пополнения запасов рядом стран, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

"Летом мировое потребление нефти растет. В принципе, если говорить об Азии, то там потребление и осенью продолжает расти. Кроме того, мы видим, что ряд стран, тот же Китай, пополняют сейчас стратегические запасы нефти. Поэтому нефть востребована", - сказал он.

"Ну а что будет дальше - сейчас предсказать все невозможно. Но мы знаем, что ОПЕК+ в состоянии достаточно оперативно реагировать - как увеличивать квоты, так и сокращать", - добавил Дюков.

Комментируя готовность "Газпром нефти" наращивать добычу, он сказал: "Мы реагируем на изменение квот ОПЕК+ и наращиваем добычу. Технические возможности для этого есть".

Отвечая на вопрос о том, какие цены на нефть компания закладывает в свой бюджет и как учитывает их волатильность, Дюков отметил: "Цену на нефть мы закладываем в свой бюджет, традиционно ориентируясь на прогноз МЭР (Минэкономразвития - ИФ). Возможно ли снижение цен? Теоретически все возможно. Но даже если цены снизятся, то не на продолжительное время. В таком случае эта ситуация выбьет какой-то объем добычи с рынка и цены снова начнут расти".

Дюков также подчеркнул, что "Газпром нефть" ожидает по итогам года роста и по добыче, и по переработке.