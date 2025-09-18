Поиск

Дюков призвал вовлекать трудные запасы в разработку для поддержки темпов роста добычи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российским нефтяным компаниям нужно вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), чтобы не отставать от темпов наращивания добычи нефти ОПЕК+, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он сказал об этом журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

Отвечая на вопрос, чем нефтяники аргументируют Минфину необходимость льгот для ТРИЗ, он сказал: "Мы видим, что ОПЕК+ наращивает добычу, нам тоже нужно реагировать. Это уже один из аргументов. Но и долгосрочно, если мы хотим выполнять цели новой Энергостратегии, сохранять и даже увеличивать объемы добычи, нам нужно активнее вовлекать в разработку ТРИЗы. А также более эффективно работать с остаточными запасами. Для решения этих задач нужна совместная работа отрасли и государства, в том числе меры господдержки".

Одно из возможных направлений - это стимулирование применения химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН), добавил Дюков. "Так или иначе, с точки зрения развития этой технологии мы уже продвигаемся вперед. Где-то уже используем ее, если экономика позволяет. Но необходима поддержка Минфина, чтобы была возможность тиражировать эту технологию", - подчеркнул он.

ОПЕК Минфин Александр Дюков Газпром нефть ТРИЗ
Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

