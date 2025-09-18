Дюков призвал вовлекать трудные запасы в разработку для поддержки темпов роста добычи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российским нефтяным компаниям нужно вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), чтобы не отставать от темпов наращивания добычи нефти ОПЕК+, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он сказал об этом журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025).

Отвечая на вопрос, чем нефтяники аргументируют Минфину необходимость льгот для ТРИЗ, он сказал: "Мы видим, что ОПЕК+ наращивает добычу, нам тоже нужно реагировать. Это уже один из аргументов. Но и долгосрочно, если мы хотим выполнять цели новой Энергостратегии, сохранять и даже увеличивать объемы добычи, нам нужно активнее вовлекать в разработку ТРИЗы. А также более эффективно работать с остаточными запасами. Для решения этих задач нужна совместная работа отрасли и государства, в том числе меры господдержки".

Одно из возможных направлений - это стимулирование применения химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН), добавил Дюков. "Так или иначе, с точки зрения развития этой технологии мы уже продвигаемся вперед. Где-то уже используем ее, если экономика позволяет. Но необходима поддержка Минфина, чтобы была возможность тиражировать эту технологию", - подчеркнул он.