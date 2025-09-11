ОПЕК+ в августе увеличил добычу на 530 тыс. б/с, но отставал от плана на 320 тыс. б/с

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в августе увеличили добычу нефти на 529 тыс. б/с к июлю, но были ниже плана на 320 тыс. б/с, в частности, Россия - на 86 тыс. б/с, добывая в августе 9,17 млн б/с, свидетельствуют данные ОПЕК, представленные в ежемесячном отчете.

Другой лидер сделки, Саудовская Аравия, также отстала от своей квоты на 47 тыс. б/с с добычей в 9,71 млн б/с. Но основной вклад в отставание по-прежнему делает Мексика (-300 тыс. б/с), Азербайджан (-94 тыс. б/с) и даже Ирак (-30 тыс. б/с), который традиционно превышал необходимый уровень.

Между тем, продолжает добывать сверх квоты Казахстан (на 282 тыс. б/с больше), превысила оговоренный уровень добычи традиционно отстававшая Нигерия (+50 тыс. б/с).