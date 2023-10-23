Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель лекарственных препаратов Roche Holding достиг соглашения о приобретении фармкомпании Telavant Holdings у Roivant Sciences и Pfizer Inc..

Roche заплатит $7,1 млрд сразу и еще $150 млн в ближайшее время в случае достижения определенных целевых показателей для препарата RVT-3101, говорится в сообщении компании.

Telavant была основана в прошлом году как совместное предприятие Roivant и Pfizer для разработки и вывода на рынок препарата RVT-3101 в США и Японии. Этот препарат предназначен для лечения воспалительного заболевания кишечника, хронической болезни ЖКТ, и в дальнейшем может быть использован для лечения других заболеваний.

Акции Roche с начала года подешевели на 17,7%, котировки бумаг Pfizer рухнули на 40%.