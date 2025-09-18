Поиск

Набиулина высказала обеспокоенность состоянием рынка труда

По ее словам, ЦБ беспокоят факторы, тормозящие выход экономики из перегрева

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России беспокоят факторы, тормозящие выход российской экономики из перегрева и переход ее к сбалансированному росту, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"Нас беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту", - сказала она.

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

В частности, ЦБ волнует ситуация на рынке труда.

"Мы сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается", - добавила Набиуллина.

По последним данным, отмечаются признаки активизации потребительской активности, потребительского спроса. "У нас заметно увеличивается корпоративное кредитование, это показывают данные", - отметила глава ЦБ.

Она вновь подчеркнула, что рецессии сейчас не наблюдается, происходит замедление экономики.

"Не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и этого не наблюдается", - объяснила Набиуллина.

По ее словам, о рецессии нельзя судить только по одному показателю, даже такому важному, как реальный ВВП. Обычно рецессия сопровождается падением реальных доходов населения и высокой безработицей.

"Если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией. Да, у нас инфляция снизилась, но она еще остается выше цели. Поэтому у нас никаких признаков тех, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается, да, более умеренными темпами. И это, естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики", - сказала председатель ЦБ.

Она предположила, что разговоры о рецессии может подпитывать сложная ситуация в отдельных отраслях.

"У нас часть отраслей оказалась в сложной ситуации, прежде всего, связанных с внешним спросом", - добавила Набиуллина.

"Что, мне кажется, мы не учитываем в этих разговорах, - у нас в экономике происходит структурная перестройка и поэтому неравномерная динамика в разных секторах", - отметила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ВВП Банк России ЦБ РФ
