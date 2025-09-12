Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Рост зарплат пока обгоняет рост производительности труда

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В России напряженность на рынке труда значимо не снижается, отмечает ЦБ в пресс-релизе к решению снизить ключевую ставку с 18% до 17%.

"По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться, - сообщил регулятор. - Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда.

Безработица, по данным ЦБ, находится на исторических минимумах.

Как сообщал Росстат, безработица в России в июле 2025 года не изменилась относительно июня и мая, составив 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.