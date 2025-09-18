Минфин обсуждает с нефтяной отраслью изменения по 4-й группе НДД

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает с нефтяной отраслью и ведомствами изменения по 4-й группе НДД (налог на добавленный доход), обсуждения по льготированию добычи ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы) не ведутся, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы не обсуждаем с Минэнерго (льготы по ТРИЗ - ИФ). Сейчас никаких обсуждениям по ТРИЗам нет. По 4-й группе НДД идет дискуссия", - сказал он.

К 4-й группе НДД относят участки недр, расположенные севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположенные полностью или частично в границах Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области. При этом степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения 0,05 или равна значению 0,05 (по данным госбаланса на 1 января 2017 года либо на 1 января 2019 года), а начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 45 млн т (по данным госбаланса на 1 января 2017 года либо на 1 января 2019 года).

Ранее Минфин сообщал, что за период анализа (2019 - 2023 годы) общее количество участков недр в 4 группе НДД составило 75. В 2023 году на 4 группу НДД пришлось порядка 1,8% общероссийской добычи нефти и газового конденсата или 9,5 млн тонн.