Поиск

Рассмотрение иска к рыбколхозу "Восток-1" на 37,6 млрд рублей отложили на 16 октября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края на заседании в пятницу отложил на 16 октября рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток), а также его совладельцам и ряду других компаний. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

В ходе заседания акционеры заявили, что они добровольно передают акции предприятия в собственность государства, проект мирового соглашения во второй редакции направлен в Генпрокуратуру.

Один из ответчиков по иску, гендиректор "Рыболовецкого колхоза "Восток -1" Александр Сайфулин просил суд отложить судебное заседание с тем, чтобы дать время заключить мировое соглашение.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", Сайфулину, членам семьи Шегнагаевых, Алексею Кумшатскому и Якову Шевченко (по данным суда, все являются совладельцами компании). Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея) и Росрыболовство.

Генпрокуратура требует признать недействительными заключенные между компанией и Росрыболовством договоры о закреплении квот. В связи с этим истец намеревается взыскать ущерб водным биологическим ресурсам в размере 37,6 млрд рублей, а также - в счет возмещения ущерба - взыскать акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в доход РФ.

Суд также принял обеспечительные меры, заявленные истцом. Так, суд запретил акционерам компании совершать любые действия по реорганизации юрлица, наложил арест на все акции компании и все движимое и недвижимое имущество совладельцев АО, а также на принадлежащие им доли в уставных капиталах юридических лиц и акции. Также суд арестовал все движимое и недвижимое имущество колхоза и запретил компании вылавливать водные биологические ресурсы в рамках оспариваемых договоров о закреплении квот.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ рыбколхоз "Восток-1" Росрыболовство Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новые критерии участия в "Сахалине-1" коснутся индийских и японских компаний

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });