Суд 19 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к приморскому рыбколхозу "Восток-1"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток), а также ряду физлиц и других компаний, говорится в картотеке арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 19 сентября.

Сумма исковых требований составляет 37,6 млрд рублей.

Суд также принял обеспечительные меры, заявленные истцом. Их суть, как и суть иска, в картотеке не раскрывается.

Вместе с тем, 22 августа Росрыболовство подало в тот же суд иск к колхозу "Восток-1". К производству он пока не принят.

"Иск подан о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", гендиректору компании Александру Сайфулину и членам семьи Шегнагаевых (Валерий Шегнагаев создал компанию, а его сын Владислав Шегнагаев, по данным на 2022 год, является совладельцем). Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея), Алексей Кумшатский, Яков Шевченко и Росрыболовство.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.