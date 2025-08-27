Поиск

Суд 19 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к приморскому рыбколхозу "Восток-1"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (Владивосток), а также ряду физлиц и других компаний, говорится в картотеке арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 19 сентября.

Сумма исковых требований составляет 37,6 млрд рублей.

Суд также принял обеспечительные меры, заявленные истцом. Их суть, как и суть иска, в картотеке не раскрывается.

Вместе с тем, 22 августа Росрыболовство подало в тот же суд иск к колхозу "Восток-1". К производству он пока не принят.

"Иск подан о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", гендиректору компании Александру Сайфулину и членам семьи Шегнагаевых (Валерий Шегнагаев создал компанию, а его сын Владислав Шегнагаев, по данным на 2022 год, является совладельцем). Также в числе ответчиков указаны Global Seafood Corp. (Корея), North Pacific Corp. (США), Oriental Pacific Co. Ltd (Корея), Алексей Кумшатский, Яков Шевченко и Росрыболовство.

Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был учрежден во Владивостоке в 1991 году. Компания занимается ловлей глубоководного краба-стригуна, а также других морепродуктов. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в последние годы колеблется на уровне 3,2-3,8 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ Росрыболовство Валерий Шегнагаев АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" Владивосток Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 26 беспилотников ВСУ

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Прусак

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Резервный борт Air China прилетел в Нижневартовск за пассажирами лондонского рейса

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });