Кашкари призвал ФРС снизить процентную ставку еще на 50 б.п. к концу года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США целесообразно снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам еще на 50 базисных пунктов до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Он написал об этом в заметке на сайте своего ФРБ.

Ранее на этой неделе Федрезерв понизил ключевую ставку впервые с декабря, опустив ее на 25 б.п. (до 4-4,25%). Кашкари поддержал это решение, а также отметил, что смягчение денежно-кредитной политики следует продолжить на двух следующих заседаниях ФРС.

В июне он полагал, что двух снижений ставки по 25 б.п. в текущем году будет достаточно, однако его позиция изменилась после выхода данных, указывающих на ослабление рынка труда.

Рост числа рабочих мест в экономике США в июле-августе резко замедлился, тогда как безработица повышалась, достигнув 4,3% - максимального уровня с октября 2021 года.

"Я считаю, что риск резкого роста безработицы оправдывает принятие комитетом определенных мер по поддержке рынка труда", - написал Кашкари, имея в виду Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающий решения по денежно-кредитной политике ФРС.

По его словам, риск существенного ускорения инфляции из-за пошлин невелик.

"Если только вдруг не произойдет значительного повышения тарифов или другого шока со стороны предложения, мне трудно представить, что инфляция поднимется намного выше 3%, учитывая уже объявленные тарифы и относительно небольшую долю импортных товаров в общем объеме потребления в США", - отметил Кашкари.

Глава ФРБ Миннеаполиса считает более вероятным продолжение ослабления рынка труда, ради поддержки которого ФРС следует снизить ключевую ставку до 3,5-3,75% к концу года.

Если же рынок труда окажется более устойчивым, а темп инфляции неожиданно вырастет, ФРС должна быть готова приостановить смягчение политики или даже вновь повысить ставку, написал он.

Нил Кашкари не является голосующим членом FOMC в 2025 году.