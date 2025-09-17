Поиск

ФРС подтвердила прогноз инфляции на 2025 г., прогнозирует ставку в 3,6% на конец года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%, повысила прогноз инфляции на 2026 год до 2,6% с 2,4%, подтвердила прогноз на 2027 год на уровне 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.

Базовая инфляция (индекс Core PCE) в текущем году составит 3,1%, в следующем - 2,6%, в 2027 году - 2,1%, прогнозирует ФРС. В июне эти показатели ожидались на уровне 3,1%, 2,4% и 2,1% соответственно.

В то же время Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,6% с 1,4%, на 2026 год - до 1,8% с 1,6%, на 2027 год - до 1,9% с 1,8%.

Оценка безработицы в текущем году подтверждена на уровне 4,5%. Прогноз на 2026 год понижен до 4,4% с 4,5%, на 2027 год - до 4,3% с 4,4%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая процентная ставка опустится до 3,6% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. В июне прогнозировалось снижение до 3,9%.

Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки как минимум на 25 б.п. в текущем году. Большинство (девять руководителей) склоняются к тому, что ставка будет уменьшена на 50 б.п. - до 3,5-3,75%, двое прогнозируют снижение до 3,75-4%, один - до 2,75-3%. Шестеро руководителей полагают, что ставка останется на текущем уровне, и один ожидает ее повышения до 4,25-4,5%.

