Экспорт пива из Китая в РФ за 8 месяцев приблизился к показателю за весь 2024 год

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе этого года поставил в РФ пива на $6,7 млн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (на $3,2 млн) сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Это также больше, чем в июле текущего года (на $4,5 млн).

За январь-август поставки выросли до $29,3 млн с $17,9 млн годом ранее и вплотную приблизились к показателю всего 2024 года ($29,96 млн).

В то же время экспорт российского пива на рынок КНР продолжает снижаться. В августе он составил $938,8 тыс. против $1,6 млн в августе прошлого года. За 8 месяцев - $8,97 млн против $10,9 млн за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе Китай закупал пиво в 64 странах. В числе ведущих экспортеров - Нидерланды (на $73,6 млн), Германия (на $69,7 млн), Бельгия (на $36,6 млн).

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн с $16,11 млн.

