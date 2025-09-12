В РФ повысили пошлины на ввоз солодового пива и сидра из недружественных стран

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысило до конца 2025 года пошлины на ввоз солодового пива из недружественных стран.

Соответствующее постановление подписано 10 сентября 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Пошлина на пиво повышена до 1,5 евро за литр с 0,04 евро за 1 литр, на сидр, в том числе и грушевый, – до 30% с 12,5% таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу через 7 дней после официального опубликования.