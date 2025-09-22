Поиск

Berkshire Hathaway увеличила долю в Mitsui до более чем 10%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway стала крупным акционером японского торгового дома Mitsui & Co.

"21 сентября 2025 года американская компания Berkshire Hathaway сообщила компании Mitsui, что в результате дополнительного приобретения наших акций ей теперь принадлежит 10% или более голосующих прав в Mitsui", - сообщает Mitsui.

Акции японской компании купила National Indemnity - 100%-я "дочка" Berkshire.

Berkshire Hathaway полностью вышла из китайского производителя электромобилей BYD, инвестиции в акции которого были очень прибыльными, сообщает CNBC.

Инвесткомпания приобрела 225 млн акций BYD в 2008 году за $230 млн и начала сокращать долю в августе 2022 года. Это произошло после того, как во втором квартале того же года стоимость пакета выросла на 41% - до $9 млрд.

К июню прошлого года Berkshire продала почти 76% своей доли, в результате чего ее пакет в BYD оказался меньше 5%. Владение акциями в объеме менее 5% приводит к тому, что инвесткомпания больше не обязана раскрывать последующие продажи в соответствии с правилами Гонконгской фондовой биржи. По данным CNBC, на тот момент Berkshire владела 54 млн акций китайской компании.

Представитель Berkshire подтвердил, что инвестфирма продала все акции BYD.

BYD Berkshire Berkshire Hathaway Mitsui США Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Инфляция в России

ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7192 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });