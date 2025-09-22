Berkshire Hathaway увеличила долю в Mitsui до более чем 10%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway стала крупным акционером японского торгового дома Mitsui & Co.

"21 сентября 2025 года американская компания Berkshire Hathaway сообщила компании Mitsui, что в результате дополнительного приобретения наших акций ей теперь принадлежит 10% или более голосующих прав в Mitsui", - сообщает Mitsui.

Акции японской компании купила National Indemnity - 100%-я "дочка" Berkshire.

Berkshire Hathaway полностью вышла из китайского производителя электромобилей BYD, инвестиции в акции которого были очень прибыльными, сообщает CNBC.

Инвесткомпания приобрела 225 млн акций BYD в 2008 году за $230 млн и начала сокращать долю в августе 2022 года. Это произошло после того, как во втором квартале того же года стоимость пакета выросла на 41% - до $9 млрд.

К июню прошлого года Berkshire продала почти 76% своей доли, в результате чего ее пакет в BYD оказался меньше 5%. Владение акциями в объеме менее 5% приводит к тому, что инвесткомпания больше не обязана раскрывать последующие продажи в соответствии с правилами Гонконгской фондовой биржи. По данным CNBC, на тот момент Berkshire владела 54 млн акций китайской компании.

Представитель Berkshire подтвердил, что инвестфирма продала все акции BYD.