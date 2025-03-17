Berkshire увеличила пакеты акций пяти крупнейших торговых домов Японии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила пакеты акций пяти крупнейших торговых домов Японии.

Доля инвестфирмы в Mitsui & Co. выросла до 9,82% с 8,09%, в Mitsubishi Corp. - до 9,67% с 8,31%, в Sumitomo Corp. - до 9,29% с 8,23%, в Itochu - до 8,53% с 7,47%, в Marubeni - до 9,3% с 8,3%, говорится в сообщении Berkshire, направленном в Министерство финансов Японии.

Инвестфирма в 2020 году приобрела по 5%-ной доле в каждом из пяти торговых домов. На тот момент рыночная стоимость этих активов превышала $6 млрд. Впоследствии Berkshire увеличивала доли в японских компаниях.

В конце февраля Баффет в письме акционерам Berkshire заявлял о намерении нарастить пакеты акций японских домов и удерживать эти доли в течение "многих десятилетий". Он сообщил, что договорился с пятью торговыми домами о смягчении потолка, ограничивавшего инвестиции Berkshire в них 10%.

Торговые дома занимаются импортом полезных ископаемых, электроэнергии и продуктов питания, а также экспортируют готовую продукцию из Японии. Кроме того, они владеют различными компаниями - от розничных магазинов и ферм по разведению лосося до инфраструктурных и технологических стартапов. В портфеле каждого торгового дома сотни компаний, у некоторых свыше 1 тысячи.