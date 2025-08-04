Berkshire Hathaway во II квартале сократила чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, во втором квартале сократила чистую прибыль в 2,5 раза из-за снижения инвестиционного дохода.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $12,37 млрд, или $8 601 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $30,348 млрд, или $21 122 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Инвестиционный доход упал до $6,36 млрд с $23,86 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, сократилась на 4% и составила $11,16 млрд.

Выручка уменьшилась на 1,2% - до $92,515 млрд. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, сократился на 1% и составил $12,15 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, увеличился на 1,1% - до $22,195 млрд.

Berkshire в прошедшем квартале не выкупала свои акции. Таким образом, компания не проводит buyback с мая 2024 года.

Общий объем активов компании на конец июня составлял $1,164 трлн по сравнению с $1,154 трлн годом ранее.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $267,9 млрд по сравнению с $271,6 млрд в конце прошлого года. Около 67% портфеля акций Berkshire занимают бумаги пяти компаний: American Express ($35,1 млрд на конец июня), Apple ($84,2 млрд), Bank of America ($41,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) и Chevron ($18,6 млрд). На конец 2024 года совокупная доля этих компаний в портфеле Berkshire составляла 71%.

Котировки акций класса "А" Berkshire с начала текущего года выросли на 4,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил более 6%. На закрытие торгов в пятницу они стоили $719,85 тыс.